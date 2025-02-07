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  • Агент Алексея Миранчука об «Атланте»: «Они давали возможность за пять лет обеспечить себя на всю жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», он не смотрел бы на финансы»
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Агент Алексея Миранчука об «Атланте»: «Они давали возможность за пять лет обеспечить себя на всю жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», он не смотрел бы на финансы»

Агент Алексея Миранчука высказался о переходе игрока в «Атланту».

«Алексей долго думал над переходом. Ему это предложение поступило где-то за три-четыре месяца до трансфера. Были долгие разговоры, к нему приезжал спортивный директор. Решение было взвешенно со всех сторон.

В той же Италии не было сопоставимых предложений, а заинтересованность американцев была большой – они давали ему возможность за пять лет финансово обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Понятно, если бы позвал «Милан» или «Интер», Леша не смотрел бы на финансы и пошел.

Решение было непростым, но на сегодняшний день он чувствует себя более чем хорошо», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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агенты
logoАтланта Юнайтед
logoсерия А Италия
деньги
logoВладимир Владимирович Кузьмичев
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