Винисиус доволен нынешним контрактом с «Реалом» и не спешит продлевать его. Официальных предложений еще не было (ESPN)
Действующее соглашение вингера с мадридским клубом рассчитано до 2027 года. Стороны начали переговоры о продлении сотрудничества.
Как сообщает ESPN, «Реал» дал понять, что готов заключить новый договор с игроком и повысить тому зарплату. Однако представители бразильца еще не получали официальных предложений, переговоры находятся на ранней стадии.
Сам Винисиус доволен своим нынешним контрактом и ведет переговоры без спешки.
Следующая встреча сторон состоится через две недели, после ответного матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Винисиус хочет, чтобы зарплата отражала его статус «одного из лучших в мире». Вингер зарабатывает в «Реале» около 15 млн евро после получения приза The Best
Представителей Винисиуса не устроило предложение «Реала» о новом контракте (Relevo)
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