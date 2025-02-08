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Винисиус доволен нынешним контрактом с «Реалом» и не спешит продлевать его. Официальных предложений еще не было (ESPN)

Винисиус Жуниор не спешит обсуждать продление контракта с «Реалом».

Действующее соглашение вингера с мадридским клубом рассчитано до 2027 года. Стороны начали переговоры о продлении сотрудничества. 

Как сообщает ESPN, «Реал» дал понять, что готов заключить новый договор с игроком и повысить тому зарплату. Однако представители бразильца еще не получали официальных предложений, переговоры находятся на ранней стадии. 

Сам Винисиус доволен своим нынешним контрактом и ведет переговоры без спешки. 

Следующая встреча сторон состоится через две недели, после ответного матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. 

Винисиус хочет, чтобы зарплата отражала его статус «одного из лучших в мире». Вингер зарабатывает в «Реале» около 15 млн евро после получения приза The Best

Представителей Винисиуса не устроило предложение «Реала» о новом контракте (Relevo)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
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