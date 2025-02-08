«Винисиус уже понимает, что его поведение и споры с судьями вредят его игре, и над этим можно поработать. В плане футбола он проявил себя отлично». Миятович о вингере «Реала»

Предраг Миятович высказался о поведении Винисиуса Жуниора на поле.

«В последние годы Винисиус играл невероятно. Он был близок к тому, чтобы выиграть «Золотой мяч», и завоевал множество титулов с командой. Он отлично проявил себя в плане футбола.

Что касается его поведения, ему нужно многому научиться, но приход Мбаппе может помочь ему, потому что основное внимание теперь уделяется не ему. Когда я смотрю игру «Реала», я слежу за Мбаппе, чтобы увидеть, что он делает.

Винисиус уже понимает, что его поведение по отношению к соперникам и споры [с судьями] на поле вредят его игре, и над этим можно поработать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация до конца сезона», – сказал бывший игрок и директор «Реала » Миятович.

Миятович о «Реале» и судьях: «Когда нам оказывают «маленькую услугу», мы не жалуемся, верно? Были решения как против клуба, так и в его пользу – не стоит так сильно беспокоиться»