Илич находится в России со среды, чтобы завершить переход в «Спартак». Хавбек «Торино» прошел первую часть медобследования (La Gazzetta dello Sport)

Иван Илич находится в России перед завершением трансфера в «Спартак».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Торино » с 5 февраля находится в России, чтобы завершить переход в «Спартак ».

Вчера Иван завершил первую часть медицинского обследования, сегодня он должен был завершить медосмотр.

Ранее стало известно, что московский клуб заплатит 20 млн евро с учетом бонусов.

В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь .