Илич находится в России со среды, чтобы завершить переход в «Спартак». Хавбек «Торино» прошел первую часть медобследования (La Gazzetta dello Sport)
Иван Илич находится в России перед завершением трансфера в «Спартак».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, полузащитник «Торино» с 5 февраля находится в России, чтобы завершить переход в «Спартак».
Вчера Иван завершил первую часть медицинского обследования, сегодня он должен был завершить медосмотр.
Ранее стало известно, что московский клуб заплатит 20 млн евро с учетом бонусов.
В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
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