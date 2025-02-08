Антони забил первый гол за «Бетис» – во 2-м матче. В 14 играх за «МЮ» в сезоне у вингера был 1 мяч
Антони забил первый гол за «Бетис» после перехода из «Манчестер Юнайтед».
24-летний бразильский вингер был арендован севильской командой у «МЮ» в зимнее трансферное окно.
Аниони на 10-й минуте открыл счет в матче 23-го тура Ла Лиги «Сельта» – «Бетис». Это его вторая игра за новый клуб.
В 14 матчах этого сезона за «Юнайтед» Антони забил 1 гол – в Кубке английской лиги.
Подробная статистика выступлений игрока, купленного «МЮ» у «Аякса» за 95 млн евро в 2022 году, доступна здесь.
Изображения: кадры из трансляции
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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