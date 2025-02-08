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  • Антони забил первый гол за «Бетис» – во 2-м матче. В 14 играх за «МЮ» в сезоне у вингера был 1 мяч
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Антони забил первый гол за «Бетис» – во 2-м матче. В 14 играх за «МЮ» в сезоне у вингера был 1 мяч

Антони забил первый гол за «Бетис» после перехода из «Манчестер Юнайтед».

24-летний бразильский вингер был арендован севильской командой у «МЮ» в зимнее трансферное окно.

Аниони на 10-й минуте открыл счет в матче 23-го тура Ла Лиги «Сельта» – «Бетис». Это его вторая игра за новый клуб.

В 14 матчах этого сезона за «Юнайтед» Антони забил 1 гол – в Кубке английской лиги.

Подробная статистика выступлений игрока, купленного «МЮ» у «Аякса» за 95 млн евро в 2022 году, доступна здесь.

Изображения: кадры из трансляции

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАнтони
logoМанчестер Юнайтед
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoСельта
logoБетис
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