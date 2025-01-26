«Бетис» представил Антони роликом с отсылками к творчеству Линча: «Твин Пиксу», «Малхолланд Драйву», «Синему бархату». Игрока показали в стилистике «Головы-ластика»
Вчера «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 24-летнего вингера в испанскую команду на правах аренды до конца сезона.
90-секундая презентация нового игрока отдает дань уважения американскому режиссеру Дэвиду Линчу, скончавшемуся 15 января в возрасте 78 лет.
Так, в ролике можно увидеть дорожный знак Ла Палмера Авеню, где расположен стадион «Бенито-Вильямарин», воспроизводящий дизайн указателя на дороге в Лос-Анджелесе из «Малхолланд Драйв».
К сериалу «Твин Пикс» отсылают известная дорожная табличка, черно-белый пол Черного Вигвама и шторы, белая лошадь в раздевалке клуба и кулон Лоры Палмер.
Кадры с газонокосилкой на стадионе напоминают о главном герое фильма «Простая история». В честь фильма «Кролики» линчевские кролики предстают в бело-зеленой форме «Бетиса». В ролике под характерную музыку можно также заметить символы из фильмов «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и «Внутренняя империя».
Сам Антони появляется в конце ролика в стилистике фильма «Голова-ластик».
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