«Бетис» представил Антони роликом с отсылками к творчеству Линча: «Твин Пиксу», «Малхолланд Драйву», «Синему бархату». Игрока показали в стилистике «Головы-ластика»

«Бетис» представил Антони видеороликом с отсылками к творчеству Дэвида Линча.

Вчера «Манчестер Юнайтед » объявил о переходе 24-летнего вингера в испанскую команду на правах аренды до конца сезона.

90-секундая презентация нового игрока отдает дань уважения американскому режиссеру Дэвиду Линчу, скончавшемуся 15 января в возрасте 78 лет.

Так, в ролике можно увидеть дорожный знак Ла Палмера Авеню, где расположен стадион «Бенито-Вильямарин», воспроизводящий дизайн указателя на дороге в Лос-Анджелесе из «Малхолланд Драйв».

К сериалу «Твин Пикс» отсылают известная дорожная табличка, черно-белый пол Черного Вигвама и шторы, белая лошадь в раздевалке клуба и кулон Лоры Палмер.

Кадры с газонокосилкой на стадионе напоминают о главном герое фильма «Простая история». В честь фильма «Кролики» линчевские кролики предстают в бело-зеленой форме «Бетиса ». В ролике под характерную музыку можно также заметить символы из фильмов «Шоссе в никуда», «Синий бархат» и «Внутренняя империя».

Сам Антони появляется в конце ролика в стилистике фильма «Голова-ластик».