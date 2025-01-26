Антони показал финт с разворотом вокруг своей оси на презентации в «Бетисе»
Антони финтил на презентации «Бетиса».
Бразилец показал трюк с разворотом вокруг своей оси на презентации в испанском клубе.
«Вперед, «Бетис». Я с нетерпением жду возможности играть здесь», – сказал Антони.
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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