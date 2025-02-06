Антони о «Бетисе»: «Очень счастлив быть здесь, хотя и благодарен «МЮ» за все. Я прошел через трудные времена – хочу работать и вернуться в лучшую форму»

Антони высказался о трансфере в «Бетис».

24-летний вингер перешел в испанскую команду из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.

О своем переходе в «Бетис»

«Моя семья знает, через какие трудные времена мне пришлось пройти. Я рад сообщениям от всех и возможности быть здесь с женой и ребенком».

О том, почему он выбрал «Бетис»

«У меня были предложения, но, когда появился «Бетис», мы с женой поговорили, и я почувствовал уверенность в сердце, которая вселила в меня спокойствие. Я очень счастлив быть здесь и надеюсь достичь множество целей».

О том, может ли он остаться в «Бетисе» подольше

«Я хочу вернуться в свою лучшую форму, это первый шаг к счастью и удовлетворенности. Здесь все невероятно – весь клуб, город, все. Моя семья и я счастливы. Теперь нужно работать день за днем, чтобы быть на лучшем уровне и помогать команде».

О том, что многих игроков в АПЛ не ценят

«У меня были прекрасные моменты в «Манчестер Юнайтед», где я выиграл два титула, но также были и трудности.

Когда появилась возможность играть в «Бетисе», я не раздумывал дважды. У меня есть друзья, которые играли здесь, и они всегда высоко отзываются о клубе и городе. Я очень счастлив быть здесь, хотя я также благодарен «Манчестер Юнайтед» за все», – сказал Антони.