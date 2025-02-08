Тренерский штаб «Реала» считает «несолидными» публикации «Атлетико» перед дерби. Анчелотти и Симеоне практически не общаются, хотя живут по соседству (Marca)

В «Реале» не оценили медиастратегию «Атлетико» перед дерби.

Мадридское дерби пройдет в субботу в рамках 23-го тура Ла Лиги. Матч обслужит бригада судей под руководством Сесара Сото Градо.

Ранее «матрасники» выложили в клубных соцсетях инструкцию по подготовке к дерби в двух частях. В ней, в частности, было высмеяно клубное телевидение «Реала». Кроме того, клуб напрямую обратился к судейском корпусу: «Мы хотим выразить нашу полную поддержку и солидарность со всей командой арбитров, их семьями и друзьями. Это очень трудные дни для футбольного сообщества. Крепитесь».

По информации Marca, тренерский штаб «Реала» не очень доволен поведением соперника. Утверждается, что они не считают его «солидным» с профессиональной точки зрения.

Также отмечается, что Карло Анчелотти и Диего Симеоне – соседи, но они практически не общаются. Несколько лет назад между ними были более теплые отношения, теперь же наблюдается некоторая холодность. Кроме того, тренер «Реала» соседствует с Антуаном Гризманном, однако у них нет никакого взаимодействия, кроме вежливых приветствий.

«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»

«Протестировать освещение, подготовить раздевалку, использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни». «Атлетико» выложил 2-ю часть инструкции по подготовке к дерби