Симеоне перед «Реалом»: «Думаю не о том, как будет действовать судья, а о том, как мы сыграем. Возможно, вам нужны ответы на эти споры, но я сосредоточен на матче»

Диего Симеоне дал комментарий перед матчем против «Реала».

8 февраля «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в матче 23-го тура Ла Лиги .

– Я думаю не о том, как будет действовать судья, а о том, как мы будем играть. Жду отличного матча. Нам противостоит очень качественный соперник.

– Как вы относитесь к заявлению «Реала» в адрес судей? Справедливо ли это или следует применить санкции?

– Я сосредоточен на матче.

Возможно, вам нужно больше ответов на подобные споры, которые всегда возникают в важных матчах. Я, например, сосредоточен на матче, – сказал главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне .