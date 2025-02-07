Симеоне перед «Реалом»: «Думаю не о том, как будет действовать судья, а о том, как мы сыграем. Возможно, вам нужны ответы на эти споры, но я сосредоточен на матче»
Диего Симеоне дал комментарий перед матчем против «Реала».
8 февраля «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в матче 23-го тура Ла Лиги.
– Я думаю не о том, как будет действовать судья, а о том, как мы будем играть. Жду отличного матча. Нам противостоит очень качественный соперник.
– Как вы относитесь к заявлению «Реала» в адрес судей? Справедливо ли это или следует применить санкции?
– Я сосредоточен на матче.
Возможно, вам нужно больше ответов на подобные споры, которые всегда возникают в важных матчах. Я, например, сосредоточен на матче, – сказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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