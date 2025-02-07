«Вечно второсортные». Баннер об «Атлетико» появился над мадридской трассой перед дерби с «Реалом»

Баннер с отсылкой к «Атлетико» появился в Мадриде перед дерби с «Реалом».

Мадридское дерби пройдет в субботу в рамках 23-го тура Ла Лиги.

В преддверии матча на мосту трассы М-30, одной из главных автодорог Мадрида, появился баннер со словами «вечно второсортные». Испанские медиа пишут, что баннер адресован «Атлетико».

Изображение баннера, вывешенного на мосту между районом Вентас и мостом О’Доннелла, быстро стало вирусным в социальных сетях, сообщает Marca.

Ранее «Атлетико» выложил в клубных соцсетях инструкцию по подготовке к дерби в двух частях. В ней, в частности, было высмеяно клубное телевидение «Реала».

«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»

«Протестировать освещение, подготовить раздевалку, использовать армию друзей из СМИ, чтобы распространять свои бредни». «Атлетико» выложил 2-ю часть инструкции по подготовке к дерби

Фото: x.com/RadioMARCA