Мостовой об Иличе в «Спартаке» за 20 млн евро: «Переплата в 3-4 раза. Как можно не основного в своей команде хавбека за такую сумму брать? Понятно, что он по 10 не забьет и не отдаст»
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сделка по переходу 23-летнего хавбека «Торино» в «Спартак» закрыта. Сумма сделки составит около 20 млн евро, включая бонусы.
«Хорошо, а зачем тогда год назад, полгода назад клуб покупал дорогих игроков? Хочется заработать больше, вот и тратят по 20 млн за игрока. В футболе уже давно все придумано.
Ясно же, что за 20 млн евро Илича покупать – это в три-четыре раза переплата. Как можно полузащитника, который даже не основной в своей команде, за такую сумму брать?
Он должен тогда приехать, десять забить и десять отдать, но мы понимаем, что этого не будет. Поэтому, конечно, его цена не выше 8 млн евро», – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Мостовой об Иличе в «Спартаке» за 16 млн евро: «Если за такие деньги он не забьет минимум 10 голов и не отдаст 15 передач в РПЛ – грош ему цена»
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