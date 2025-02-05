Александр Мостовой: «Спартак» – богатейший клуб России, ни у кого нет такой истории и количества болельщиков. Странно, что в клубе не говорят о задаче чемпионства»

Александр Мостовой назвал «Спартак» богатейшим клубом России.

«Спартак » – богатейший клуб России. И это касается не только финансовых возможностей. Такого количества болельщиков по всей стране, такой богатой истории нет ни у одного другого клуба.

Поэтому странно, когда в клубе не говорят напрямую о задачи быть чемпионом. Цель у «Спартака» должна быть всегда одна – первое место в турнирной таблице», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

По итогам осенней части сезона красно-белые занимают 3-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 37 очков в 18 туров. У лидирующх «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.