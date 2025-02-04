Личка про фол Тормены на Бокове: «Показалось, что Денису хотели сломать ногу, выглядело страшно. Хочу надеяться, что Витор случайно так попал»
Марцел Личка прокомментировал фол Витора Тормены на Денисе Бокове.
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
«Мне показалось, что Бокову хотели сломать ногу. Слава богу, все обошлось.
Понятно, это футбол. Я хочу надеяться, что игрок «Краснодара» Тормена случайно попал таким образом, но выглядело это страшно», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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