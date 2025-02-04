Личка про фол Тормены на Бокове: «Показалось, что Денису хотели сломать ногу, выглядело страшно. Хочу надеяться, что Витор случайно так попал»

Марцел Личка прокомментировал фол Витора Тормены на Денисе Бокове.

«Краснодар» обыграл «Динамо » со счетом 1:0 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

На 55-й минуте защитник «быков» Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова . После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

«Мне показалось, что Бокову хотели сломать ногу. Слава богу, все обошлось.

Понятно, это футбол. Я хочу надеяться, что игрок «Краснодара » Тормена случайно попал таким образом, но выглядело это страшно», – сказал главный тренер «Динамо».