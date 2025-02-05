Мостовой про фол Тормены на Бокове: «Безобразие. Чуть ногу не сломал парню, зачем так играть?»

Александр Мостовой оценил фол Витора Тормены на Денисе Бокове.

На 55-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ защитник «Краснодара» прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего «Динамо » Дениса Бокова . После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

«Была заварушка, парню чуть ногу не сломали. Зачем так играть? Просто безобразие.

Кто‑то сказал, что он это ненамеренно. Нифига себе! У меня чуть уши не завяли, когда я это услышал», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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