Мостовой про фол Тормены на Бокове: «Безобразие. Чуть ногу не сломал парню, зачем так играть?»
Александр Мостовой оценил фол Витора Тормены на Денисе Бокове.
На 55-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ защитник «Краснодара» прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего «Динамо» Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
«Была заварушка, парню чуть ногу не сломали. Зачем так играть? Просто безобразие.
Кто‑то сказал, что он это ненамеренно. Нифига себе! У меня чуть уши не завяли, когда я это услышал», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
«Черти они, мерзкие! Видел, что говорят? «Puta madre». Лунев о стычке с игроками «Краснодара»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем