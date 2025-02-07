«Интер» впервые в сезоне перестал быть фаворитом Серии А. Букмекеры считают, что чемпионом станет «Наполи»
«Наполи» котируется фаворитом на победу в чемпионате Италии.
Впервые за 23 тура в Серии А сменился букмекерский фаворит. На протяжении всего чемпионата им был «Интер», однако после поражения от «Фиорентины» (0:3) главным претендентом на титул стал «Наполи».
На чемпионство клуба из Неаполя дают 1.90, на титул «Интера» – 2.00. «Наполи» опережает миланский клуб в турнирной таблице на 3 очка.
Чемпион Италии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Наполи» – 1.90
2. «Интер» – 2.00
3. «Аталанта» – 15.00
4. «Ювентус» – 50.00
5. «Лацио» – 80.00
6. «Фиорентина» – 150.00
7. «Милан» – 250.00
Остальные – от 1000.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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