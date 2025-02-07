  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Интер» впервые в сезоне перестал быть фаворитом Серии А. Букмекеры считают, что чемпионом станет «Наполи»
1

«Интер» впервые в сезоне перестал быть фаворитом Серии А. Букмекеры считают, что чемпионом станет «Наполи»

«Наполи» котируется фаворитом на победу в чемпионате Италии.

Впервые за 23 тура в Серии А сменился букмекерский фаворит. На протяжении всего чемпионата им был «Интер», однако после поражения от «Фиорентины» (0:3) главным претендентом на титул стал «Наполи».

На чемпионство клуба из Неаполя дают 1.90, на титул «Интера» – 2.00. «Наполи» опережает миланский клуб в турнирной таблице на 3 очка.

Чемпион Италии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Наполи» – 1.90

2. «Интер» – 2.00

3. «Аталанта» – 15.00

4. «Ювентус» – 50.00

5. «Лацио» – 80.00

6. «Фиорентина» – 150.00

7. «Милан» – 250.00

Остальные – от 1000.00

Ставочная вики Спортса

Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoАталанта
logoФиорентина
logoМилан
logoИнтер
logoЛацио
logoНаполи
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
logoЮвентус
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Около 3 млн россиян делают ставки каждый месяц. Сумма депозитов в месяц – около 150 млрд рублей (Дмитрий Сергеев)
162сегодня, 08:54
«Фиорентина» сенсационно разгромила «Интер» – 3:0. На крупную победу давали коэффициент 17.00
сегодня, 07:45
«Шанхай» Слуцкого – букмекерский фаворит матча за Суперкубок Китая против «Шанхай Порт»
вчера, 14:55
После обмена Батлера коэффициент на чемпионство «Голден Стэйт» обвалился почти в 2 раза. Клуб вошел в топ-10 претендентов на титул
20вчера, 13:58
$1,39 млрд поставят американцы на Супербоул в этом году. Это рекордный показатель
вчера, 13:35
Финал Евро-2024 – самый убыточный матч для «Лиги Ставок» в прошлом году
вчера, 12:56
117,7 млрд рублей – объем депозитов в «Лиге ставок» за 2024-й год. Клиенты БК сделали почти 400 миллионов ставок
1вчера, 11:18
В Британии на 31% выросло число регистраций молодежи до 25 лет в сервисе самоограничений на совершение ставок
вчера, 10:08
Около 70% всех доходов от онлайн-гемблинга в странах ЕС приходится на нелегальных операторов
вчера, 09:45
Выручка букмекера BetMGM увеличилась до $2,1 млрд в 2024 году
вчера, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Клиент «Лиги Ставок» заключил пари на «Экспресс дня» и выиграл 1 400 000 рублей
сегодня, 09:25Промо
«ПСЖ» – «Монако»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе парижан
сегодня, 08:17Промо
Клиент БК Мелбет сорвал куш, благодаря ординару с коэффициентом 21.
вчера, 10:24Промо
Более 7 миллионов выигрыша с ординара и ставка на точный счет с коэффициентом 160 – BetBoom поделился итогами общего этапа ЛЧ!
вчера, 08:20Промо
Сергей Ильев: «Футбол стал заметно чище – договорняков вообще не вижу. В 2014-м знал некоторые результаты сильно заранее»
44 февраля, 14:09
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 100 000 рублей и выиграл более 5 млн рублей
4 февраля, 10:52Промо
«Лига Ставок» запускает масштабную акцию для новых пользователей «Лови 7777 на удачу!»
4 февраля, 09:32Промо
«Вижу у Головина инфантильность к происходящему на футбольном поле». Игнашевич стал гостем подкаста C&amp;C
4 февраля, 08:01Промо
Клиент «Лиги Ставок» выиграл 13,7 млн рублей, составив экспресс на матчи Лиги Европы
3 февраля, 12:36Промо
«Джекпот» от БК «Мелбет»: фрибеты каждую неделю!
3 февраля, 07:00Промо
Рекомендуем