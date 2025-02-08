Аморим о камбэке против «Лестера»: «Нет ничего общего с Ферги-тайм. «МЮ» должен играть лучше»
«МЮ» уступал в счете после первого тайма в матче 4-го раунда Кубка Англии, но сумел одержать волевую победу благодаря голу Харри Магуайра в добавленное время.
«Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с Ферги-тайм. Думаю, мы должны играть намного лучше, как с мячом, так и без мяча.
В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывали подборы. Потом нам удалось переломить ситуацию, так что это хороший результат, но не хорошая игра.
Тренер несет ответственность в первую очередь, когда команда не справляется, не улучшает игру. Виноват тренер, но мы здесь для того, чтобы творить, видеть игру, изучать ее и пытаться улучшить к следующему матчу», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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