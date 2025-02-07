Гомес о Личке и Амориме: «Есть похожие черты. Два сильных тренера. Марцел – открытый человек, всегда беспокоится об игроках. Рубен больше сконцентрирован на работе»
– Как вам работа с Марцелом Личкой, чем он отличается от других ваших тренеров по карьере?
– Марцел – профессиональный тренер, как человек – очень открытый. У нас с ним сразу пошел контакт.
Я еще не был в команде, он мне звонил по видеосвязи, мы говорили на одном языке, легко было понять друг друга.
Сейчас на тренировках он постоянно мне подсказывает, лично что-то говорит, где что нужно улучшить, а также что хорошо получается.
Но я бы не хотел сравнивать его с другими тренерами. Могу сказать, что мне нравится с ним работать, как человек и как профессионал Марцел очень силен.
– В «Спортинге» вы работали с Рубеном Аморимом, который недавно возглавил «Манчестер Юнайтед». Есть ли у Лички и у Аморима схожие качества?
– У них есть похожие черты, а также различия. Это два очень сильных тренера, профессионалы.
Помню, что Аморим много времени уделял игре в пас, но был очень требовательным. У Марцела то же самое. То есть они никогда не дают расслабиться.
Но главное различие в том, что Марцел является открытым человеком, всегда беспокоится об игроках, интересуется их жизнью и здоровьем.
Аморим же больше сконцентрирован на работе, возможно, нет интереса в других направлениях, – сказал полузащитник «Динамо» Артур Гомес.
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