Татьяна Тарасова: «Разве можно по нашим результатам в футболе говорить, что это национальный вид спорта, великий? Скандалов больше, чем результатов. Вечно кто-то куда-то вляпывается»
Татьяна Тарасова объяснила, почему не считает футбол национальным видом спорта.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о российском футболе.
«Величие любого вида спорта оценивается в первую очередь по результатам. Разве можно по нашим результатам в футболе говорить, что это национальный вид спорта, великий?
В нашем футболе скандалов больше, чем результатов. Вечно кто-то куда-то вляпывается», – сказала Тарасова.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости