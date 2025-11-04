Татьяна Тарасова: «Разве можно по нашим результатам в футболе говорить, что это национальный вид спорта, великий? Скандалов больше, чем результатов. Вечно кто-то куда-то вляпывается»

Татьяна Тарасова объяснила, почему не считает футбол национальным видом спорта.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о российском футболе.

«Величие любого вида спорта оценивается в первую очередь по результатам. Разве можно по нашим результатам в футболе говорить, что это национальный вид спорта, великий?

В нашем футболе скандалов больше, чем результатов. Вечно кто-то куда-то вляпывается», – сказала Тарасова.