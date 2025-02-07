Аморим об аренде Рэшфорда в «Виллу»: «Не мог заставить его играть в футбол и тренироваться так, как я это вижу. Он очень хороший игрок, они смогут найти общий язык с Эмери»
Нападающий «Манчестер Юнайтед», не попадавший в состав при португальском тренере, перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца текущего сезона.
«Я говорю о том, что не мог заставить Маркуса увидеть, как нужно играть в футбол, и тренироваться так, как это вижу я.
Иногда игрок действительно хорош с одним тренером, но не такой с другим. Я просто желаю всего наилучшего Рэшфорду и Унаи Эмери, они смогут найти общий язык, потому что он очень хороший игрок.
Дело в том, что некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. У других получается, и мы пытаемся построить команду.
Это вполне нормально, и случалось со многими тренерами. Важно то, что я говорю, что это было мое решение», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Аморим о Рэшфорде: «К счастью, Маркус в Бирмингеме с Эмери. Можете задавать вопросы другому тренеру»
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