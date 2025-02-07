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Аморим об аренде Рэшфорда в «Виллу»: «Не мог заставить его играть в футбол и тренироваться так, как я это вижу. Он очень хороший игрок, они смогут найти общий язык с Эмери»

Рубен Аморим высказался о трудностях в работе с Маркусом Рэшфордом.

Нападающий «Манчестер Юнайтед», не попадавший в состав при португальском тренере, перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Я говорю о том, что не мог заставить Маркуса увидеть, как нужно играть в футбол, и тренироваться так, как это вижу я.

Иногда игрок действительно хорош с одним тренером, но не такой с другим. Я просто желаю всего наилучшего Рэшфорду и Унаи Эмери, они смогут найти общий язык, потому что он очень хороший игрок.

Дело в том, что некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. У других получается, и мы пытаемся построить команду.

Это вполне нормально, и случалось со многими тренерами. Важно то, что я говорю, что это было мое решение», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Аморим о Рэшфорде: «К счастью, Маркус в Бирмингеме с Эмери. Можете задавать вопросы другому тренеру»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoМаркус Рэшфорд
logoУнаи Эмери
logoАстон Вилла
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