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Хвича о первом голе за «ПСЖ»: «Забить на «Парк-де-Пренс» – лучшее чувство. Счастлив здесь»

Хвича Кварцхелия прокомментировал первый гол за «ПСЖ».

Вингер вывел команду вперед на 54-й минуте игры с «Монако» в 21-м туре чемпионата Франции – 2:1. Игра закончилась победой парижан со счетом 4:1.

«Это лучшее чувство – забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро.

 Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», – сказал Хвича.

Опубликовано: Sports
Источник: RMC Sport
logoХвича Кварацхелия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
Парк-де-Пренс
logoМонако
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