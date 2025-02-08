Хвича о первом голе за «ПСЖ»: «Забить на «Парк-де-Пренс» – лучшее чувство. Счастлив здесь»

Хвича Кварцхелия прокомментировал первый гол за «ПСЖ».

Вингер вывел команду вперед на 54-й минуте игры с «Монако » в 21-м туре чемпионата Франции – 2:1. Игра закончилась победой парижан со счетом 4:1.

«Это лучшее чувство – забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро.

Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», – сказал Хвича .