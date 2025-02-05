Спортдиректор «Наполи» о продаже Хвичи: «Нас не шантажировали, но почти. Мы предлагали максимально допустимую зарплату, но сложно переубедить того, кто хочет уйти»

Спортдиректор «Наполи» объяснил продажу Хвичи Кварацхелии «ПСЖ».

«Мы благодарны Хвиче за все, что он сделал за эти годы. Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы были вынуждены заключить эту сделку в январе. Не то чтобы нас шантажировали, но почти.

«Наполи » пытался найти замену игроку, но в январе сложно подписать сильного футболиста, а некоторые аспекты не соответствовали нашим ценностям, особенно в плане зарплат.

Квара работал над переходом в «ПСЖ » с мая. Мы не хотели терять футболиста после тяжелого года, мы предложили ему максимально допустимую зарплату, но не преуспели.

Когда человек хочет уйти, сложно его переубедить. Попытаться можно, но если не удастся – зачем держать того, кто не хочет тут быть?» – сказал Джованни Манна.