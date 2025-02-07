Станкович об игре с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ: «Очень сильный соперник, фаворит в борьбе за титул. Победить всегда приятно, но по окончании сезона – приятней»

Деян Станкович прокомментировал победу над «Динамо» (1:0).

– Есть ощущение, что команда после шести побед в последних матчах РПЛ сохранила вот эту победную инерцию на матчи зимней паузы?

– Мы сейчас находимся в самом разгаре нашего подготовительного периода. Играть в официальных матчах – совершенно другое дело, чем играть товарищеские встречи.

Самое главное, что сегодня никто не получил травмы, потому что ребята действительно находятся под нагрузками. Сейчас нам нужно все проанализировать.

Что касается сегодняшней игры, то, возможно, было больше ошибок, чем хотелось. Подготовка продолжается.

– Насколько принципиально сейчас обыграть «Зенит» в финале?

– Конечно, победить всегда приятно, но приятней выигрывать по окончании сезона. Что касается этого турнира, то все матчи были замечательными, нужно отметить организаторов, потому что все было сделано действительно хорошо.

В финале нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который является фаворитом в борьбе за титул, – сказал главный тренер «Спартака ».