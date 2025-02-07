Глушаков считает, что Промеса стоит вернуть в «Спартак»: «Он бы встроился в систему, помог молодым опытом, а команде – упорством и наглостью»

Денис Глушаков оценил возможность возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

– С Промесом общаетесь?

– Да, поздравлял с днем рождения.

– Скучает по «Спартаку»?

– Скучает, это понятно. Посмотрим, как у него сложится. Думаю, не только же от руководства «Спартака» зависит его будущее, есть еще судебные разбирательства.

– Стоит ли возвращать голландца?

– Да. Но нужно понимать, нужен ли он клубу, руководству и тренеру. Нюансов очень много, одного желания футболиста здесь мало. Хотят ли в «Спартаке» видеть Квинси? Не знаю.

– Удастся ли встроить Промеса в игровую систему красно‑белых?

– Думаю, он встроился бы в систему, своим опытом помог бы молодым ребятам, а команде – своими упорством, наглостью и голами.

– Квинси – лидер, не получится так, что он перетянет одеяло на себя и внесет дисбаланс в раздевалке?

– Вряд ли такое будет. Квинси – нормальный в этом плане парень, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

«Я очень хочу». Промес отпраздновал гол ромбиком перед боссами «Спартака»: полно намеков на возвращение