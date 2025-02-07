Глушаков считает, что Промеса стоит вернуть в «Спартак»: «Он бы встроился в систему, помог молодым опытом, а команде – упорством и наглостью»
– С Промесом общаетесь?
– Да, поздравлял с днем рождения.
– Скучает по «Спартаку»?
– Скучает, это понятно. Посмотрим, как у него сложится. Думаю, не только же от руководства «Спартака» зависит его будущее, есть еще судебные разбирательства.
– Стоит ли возвращать голландца?
– Да. Но нужно понимать, нужен ли он клубу, руководству и тренеру. Нюансов очень много, одного желания футболиста здесь мало. Хотят ли в «Спартаке» видеть Квинси? Не знаю.
– Удастся ли встроить Промеса в игровую систему красно‑белых?
– Думаю, он встроился бы в систему, своим опытом помог бы молодым ребятам, а команде – своими упорством, наглостью и голами.
– Квинси – лидер, не получится так, что он перетянет одеяло на себя и внесет дисбаланс в раздевалке?
– Вряд ли такое будет. Квинси – нормальный в этом плане парень, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
«Я очень хочу». Промес отпраздновал гол ромбиком перед боссами «Спартака»: полно намеков на возвращение
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