Кахигао улетел в Барселону, чтобы закрыть трансферы Гарсии и Илича в «Спартак». Игроки пройдут медобследование в Испании
Франсис Кахигао работает над двумя подписаниями «Спартака».
Спортивный директор красно-белых улетел в Барселону для завершения сделок по нападающему АЕК Леви Гарсии и полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
В столице Каталонии игроки пройдут медобследование, после чего оба трансфера должны быть закрыты.
«Спартак» закрывает трансфер Леви Гарсии за 20 млн плюс бонусы. Кахигао вел переговоры с Рибальтой без посредников (Иван Карпов)
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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