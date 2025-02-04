Кахигао улетел в Барселону, чтобы закрыть трансферы Гарсии и Илича в «Спартак». Игроки пройдут медобследование в Испании

Франсис Кахигао работает над двумя подписаниями «Спартака».

Спортивный директор красно-белых улетел в Барселону для завершения сделок по нападающему АЕК Леви Гарсии и полузащитнику «Торино » Ивану Иличу . Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

В столице Каталонии игроки пройдут медобследование, после чего оба трансфера должны быть закрыты.

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