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Кахигао улетел в Барселону, чтобы закрыть трансферы Гарсии и Илича в «Спартак». Игроки пройдут медобследование в Испании

Франсис Кахигао работает над двумя подписаниями «Спартака».

Спортивный директор красно-белых улетел в Барселону для завершения сделок по нападающему АЕК Леви Гарсии и полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

В столице Каталонии игроки пройдут медобследование, после чего оба трансфера должны быть закрыты.

«Спартак» закрывает трансфер Леви Гарсии за 20 млн плюс бонусы. Кахигао вел переговоры с Рибальтой без посредников (Иван Карпов)

Трансфер Илича в «Спартак» откладывается из-за травмы хавбека. Клуб примет решение после еще одного медосмотра (Sport Baza)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЧемпионат.com
logoвысшая лига Греция
logoАЕК
logoТорино
logoЛеви Гарсия
logoФрансис Кахигао
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Россия
logoИван Илич
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