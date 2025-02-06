Анчелотти про 3:2 с «Леганесом»: «Реал» избежал дополнительного времени и дал некоторым игрокам отдохнуть перед дерби. Мы будем готовы к «Атлетико»
Карло Анчелотти рад, что игра с «Леганесом» (3:2) завершилась в основное время.
«Мы избежали дополнительного времени, оно обошлось бы нам дороже. Мы дали некоторым футболистам отдохнуть перед дерби в субботу, так что мы будем готовы.
Я выпустил команду, которая добьется победы, а не просто дал игровое время молодежи. В этом году у молодых футболистов появляются шансы из-за травм, и ребята хорошо справляются.
Наша молодая команда прибавляет. Те, кто в ней работают, добиваются хороших результатов, игроки приходят готовыми, им не хватает только опыта», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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