Ивелин Попов: «Спартак» неправильно поступил с Джикией. Он участвовал в завоевании последних трофеев, брал чемпионство»

Ивелин Попов считает, что «Спартак» неправильно обошелся с Георгием Джикией.

Летом 2024 года красно-белые не продлили соглашение с защитником. В сентябре Джикия перешел в «Химки ».

– Джикия был вашим лучшим другом в «Спартаке»?

– Промес , Боккетти, с Джикией хорошо общались, Ребров, Жано, Самедова не забываем, Ещенко.

– Джикию довольно жестко убрали из «Спартака». Правильно ли так поступать с человеком, который много лет был капитаном?

– Думаю, нет. Так поступать с Джикией неправильно, он участвовал в завоевании трех последних титулов – брал чемпионство, Суперкубок и Кубок. Но когда наверху меняются руководители, каждый принимает свое решение. На самом деле, жалко.

– И последнее про «Спартак». У вас есть объяснение, почему с тех пор клуб ни разу так и не стал чемпионом? Есть ли простой ответ?

– Есть. Каждый должен заниматься своим делом, не искать интриг. Тогда все получится, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов.