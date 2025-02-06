Сорокин о бане России, ФИФА и УЕФА: «Есть вмешательства государств. Об этом весь спорт говорит»
Алексей Сорокин считает, что государства влияют на решения ФИФА и УЕФА по России.
Российские команды отстранены от международных турниров с 2022 года.
– Как же вопрос, о котором нам говорили десятилетиями – о том, что есть запреты со стороны ФИФА и УЕФА госорганам вмешиваться в дела национальных ассоциаций?
– У нас такой же вопрос. Об этом весь спорт говорит – есть вмешательства государств.
– Что же делать, кроме того, что мы ощущаем позитивное в воздухе?
– Продолжать работать планомерно. Вести диалог, не прятаться, отстаивать нашу точку зрения. Все, что мы можем сделать в этих условиях, – сказал советник президента РФС Сорокин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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