Сорокин о бане России, ФИФА и УЕФА: «Есть вмешательства государств. Об этом весь спорт говорит»

Алексей Сорокин считает, что государства влияют на решения ФИФА и УЕФА по России.

Российские команды отстранены от международных турниров с 2022 года.

– Как же вопрос, о котором нам говорили десятилетиями – о том, что есть запреты со стороны ФИФА и УЕФА госорганам вмешиваться в дела национальных ассоциаций?

– У нас такой же вопрос. Об этом весь спорт говорит – есть вмешательства государств.

– Что же делать, кроме того, что мы ощущаем позитивное в воздухе?

– Продолжать работать планомерно. Вести диалог, не прятаться, отстаивать нашу точку зрения. Все, что мы можем сделать в этих условиях, – сказал советник президента РФС Сорокин.