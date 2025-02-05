Генсек РФС Митрофанов о возвращении России: «Риторика ФИФА и УЕФА меняется. Надеемся, в этом году работа приведет к результату»

Генсек РФС отметил смену риторики ФИФА и УЕФА в отношении России.

– Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА , это ежедневная тяжелая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать.

Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется.

– Какие шансы вернуться?

– Надеемся, что наша работа в этом году приведет к результату, – сказал Максим Митрофанов .