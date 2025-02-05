Генсек РФС Митрофанов о возвращении России: «Риторика ФИФА и УЕФА меняется. Надеемся, в этом году работа приведет к результату»
Генсек РФС отметил смену риторики ФИФА и УЕФА в отношении России.
– Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжелая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать.
Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется.
– Какие шансы вернуться?
– Надеемся, что наша работа в этом году приведет к результату, – сказал Максим Митрофанов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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