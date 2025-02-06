Алексей Сорокин: «Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. На него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причем шанс существенный»
Алексей Сорокин рассказал, почему РФС не стал переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Вы были одним из тех, кто без негатива высказывался о варианте перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, когда это активно обсуждалось в 2022 году. Можно ли сейчас сказать, что эта тема закрыта?
— По состоянию на декабрь 2024 года, да. А что будет в декабре 2025 года, не знаю.
— Почему тема ушла из повестки?
— Возможно, потому, что мы все-таки видим незримый позитив в возможности вернуться в европейские соревнования. Ну и все-таки надо учитывать, что мы часть Европы. Во всех смыслах, — например, в культурном.
Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. Наверное, на него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причем шанс существенный, – сказал советник президента РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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