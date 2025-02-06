Алексей Сорокин: «Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. На него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причем шанс существенный»

Алексей Сорокин рассказал, почему РФС не стал переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Вы были одним из тех, кто без негатива высказывался о варианте перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, когда это активно обсуждалось в 2022 году. Можно ли сейчас сказать, что эта тема закрыта?

— По состоянию на декабрь 2024 года, да. А что будет в декабре 2025 года, не знаю.

— Почему тема ушла из повестки?

— Возможно, потому, что мы все-таки видим незримый позитив в возможности вернуться в европейские соревнования. Ну и все-таки надо учитывать, что мы часть Европы. Во всех смыслах, — например, в культурном.

Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. Наверное, на него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причем шанс существенный, – сказал советник президента РФС .