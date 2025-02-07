Флик о 5:0 с «Валенсией»: «Барса» стремится забивать больше – это часть нашего стиля и понимания футбола, таков наш путь. Мы молоды и голодны до побед»

Ханс-Дитер Флик подвел итоги крупной победы «Барселоны» в Кубке Испании.

Каталонцы на выезде разгромили «Валенсию» (5:0) и вышли в полуфинал турнира.

«Это очень важно для нас. Я очень доволен тем, как мы играли. Мы начали очень хорошо и создали много моментов.

Это тот стиль игры, который мы хотим видеть. Я прошу команду играть динамично и создавать моменты. Мы молодая команда, мы очень голодны [до побед].

Команда стремится забивать больше голов – это часть нашего стиля и нашего понимания футбола. Таков наш путь. Иногда мне приходится просить игроков быть более спокойными и больше контролировать ситуацию в последние минуты матчей.

Шченсны в команде для того, чтобы предотвращать голы в наши ворота. Он дает нам спокойствие и уверенность. Прекрасный футболист. Сегодня он не пропустил, и это очень важно.

Педри? Я не хочу много говорить о нем, потому что он, очевидно, впечатляющий игрок. Он, несомненно, один из лучших на своей позиции. Ему действительно нравится играть в футбол», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик .

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