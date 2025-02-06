Мигели о Ямале и Месси: «Я люблю Ламина, но сравнивать их слишком рано – посмотрите, что произошло с Фати. Лео уникален»
Мигели объяснил, почему Ламина Ямаля пока не стоит сравнивать с Лионелем Месси.
«Ламин Ямаль – футболист, которого я люблю, но сравнивать их еще слишком рано – посмотрите, что произошло с Ансу Фати.
Месси уникален. Мы должны пожелать Ламину удачи, потому что иногда мы торопим события. Лучшее, что мы можем сделать, – наслаждаться игрой их обоих, отличных футболистов.
Ламину еще предстоит проявить себя, и он работает над этим, но это долгий путь. Должно пройти еще много времени, чтобы можно было решить, сильнее он или нет. Есть много факторов, которые также оказывают влияние: травмы, окружение», – сказал бывший защитник «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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