Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 3-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 6-й, Холанд – 13-й
Мохамед Салах продолжает лидировать в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».
Вингер «Ливерпуля» занял первую строчку в новой версии списка от Goal.
В двадцатку основных претендентов входят:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
2. Рафинья Диас, «Барселона».
3. Ламин Ямаль, «Барселона».
4. Роберт Левандовски, «Барселона».
5. Килиан Мбаппе, «Реал».
6. Винисиус Жуниор, «Реал».
7. Харри Кейн, «Бавария».
8. Джуд Беллингем, «Реал».
9. Джамал Мусиала, «Бавария».
10. Флориан Виртц, «Байер».
11. Антуан Гризманн, «Атлетико».
12. Виктор Дьокереш, «Спортинг».
13. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
14. Коул Палмер, «Челси».
15. Лаутаро Мартинес, «Интер».
16. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
17. Усман Дембеле, «ПСЖ».
18. Хулиан Альварес, «Атлетико».
19. Александер Исак, «Ньюкасл».
20. Омар Мармуш, «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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