«У «Динамо» нет интереса ни к Дане, ни к Хлусевичу». Гафин о защитнике «Спартака»

В «Динамо» опровергли информацию об интересе к Даниилу Хлусевичу.

В январе сообщалось , что бело-голубые заинтересованы в подписании защитника «Спартака ».

– Есть ли интерес к Дане Хлусевичу со стороны «Динамо»?

– У нас нет интереса ни к Дане, ни к Хлусевичу, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

«Динамо» не заинтересовано в Хлусевиче из-за возможных запросов по зарплате. Бело-голубые могут вернуться к кандидатуре Сильянова летом (Metaratings)