«У «Динамо» нет интереса ни к Дане, ни к Хлусевичу». Гафин о защитнике «Спартака»
В «Динамо» опровергли информацию об интересе к Даниилу Хлусевичу.
В январе сообщалось, что бело-голубые заинтересованы в подписании защитника «Спартака».
– Есть ли интерес к Дане Хлусевичу со стороны «Динамо»?
– У нас нет интереса ни к Дане, ни к Хлусевичу, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
«Динамо» не заинтересовано в Хлусевиче из-за возможных запросов по зарплате. Бело-голубые могут вернуться к кандидатуре Сильянова летом (Metaratings)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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