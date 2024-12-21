Медведев из «Зенита», Гафин из «Динамо», Арутюнянц из «Ростова» и Айдамиров из «Ахмата» претендуют на 3 места в исполкоме РФС от РПЛ
Завершилось выдвижение кандидатов от Мир РПЛ в исполком РФС.
В текущем составе исполкома от РПЛ три представителя – Ахмед Айдамиров («Ахмат»), Арташес Арутюнянц («Ростов»), Борис Ротенберг («Сочи» – был избран, когда клуб играл в РПЛ). Еще двое – Евгений Гинер и Леонид Федун – были привлечены к работе органа по квоте президента РФС.
Сейчас, в соответствии с Уставом РФС, РПЛ также сохраняет квоту в три представителя.
По данным «РБ Спорт», избраться в исполком желают четыре кандидата – Айдамиров, Арутюнянц, Дмитрий Гафин (глава совета директоров «Динамо») и Александр Медведев («Зенит»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем