Медведев из «Зенита», Гафин из «Динамо», Арутюнянц из «Ростова» и Айдамиров из «Ахмата» претендуют на 3 места в исполкоме РФС от РПЛ

Завершилось выдвижение кандидатов от Мир РПЛ в исполком РФС.

В текущем составе исполкома от РПЛ три представителя – Ахмед Айдамиров («Ахмат»), Арташес Арутюнянц («Ростов»), Борис Ротенберг («Сочи» – был избран, когда клуб играл в РПЛ). Еще двое – Евгений Гинер и Леонид Федун – были привлечены к работе органа по квоте президента РФС.

Сейчас, в соответствии с Уставом РФС, РПЛ также сохраняет квоту в три представителя.

По данным «РБ Спорт», избраться в исполком желают четыре кандидата – Айдамиров, Арутюнянц, Дмитрий Гафин (глава совета директоров «Динамо») и Александр Медведев («Зенит»).