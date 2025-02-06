«Динамо» не заинтересовано в Хлусевиче из-за возможных запросов по зарплате. Бело-голубые могут вернуться к кандидатуре Сильянова летом (Metaratings)

«Динамо» не рассматривает трансфер Даниила Хлусевича.

По информации Metaratings.ru, белло-голубые на данный момент не заинтересованы в подписании 23-летнего защитника «Спартака » из-за возможных желаний футболиста по заработной плате. Сообщается, что официальных переговоров между клубами не было.

Летом «Динамо » может вернуться к кандидатуре 23-летнего защитника «Локомотива » Александра Сильянова, если на тот момент игрок будет доступен.

Хлусевич в текущем сезоне Мир РПЛ сыграл 9 матчей и результативными действиями не отметился.

Сильянов провел 16 матчей в чемпионате и отдал 1 голевую передачу.