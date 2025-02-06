Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Лично я положительно отношусь к возвращению Промеса в РПЛ , это будет очень мощный инфоповод.

Мы все знаем, что Квинси – топ-игрок, болельщики «Спартака» его обожают. Думаю, что еще год-два он может давать результат.

Было бы интересно вновь увидеть его в спартаковской футболке», – сказал бывший форвард сборной России.

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