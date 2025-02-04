Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»

Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Мир РПЛ.

Ранее полузащитник, покинувший «Спартак» летом 2024 года, заявил о желании вернуться в Россию.

– Честно говоря, слабо верю в его возвращение. У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол на профессиональном уровне? Пока совсем не складывается ситуация. К тому же он моложе не становится.

– Будет ли ждать Промеса московский клуб?

– Возможно, шанс ему дадут, но на других условиях. Нужно понимать, что Промес еще под следствием, и в любой момент может что‑то случиться. Нет никаких гарантий, что его снова не закроют где‑нибудь, – сказал бывший вратарь «Спартака ».