Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Мир РПЛ.
Ранее полузащитник, покинувший «Спартак» летом 2024 года, заявил о желании вернуться в Россию.
– Честно говоря, слабо верю в его возвращение. У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол на профессиональном уровне? Пока совсем не складывается ситуация. К тому же он моложе не становится.
– Будет ли ждать Промеса московский клуб?
– Возможно, шанс ему дадут, но на других условиях. Нужно понимать, что Промес еще под следствием, и в любой момент может что‑то случиться. Нет никаких гарантий, что его снова не закроют где‑нибудь, – сказал бывший вратарь «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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