Васильев против возвращения Промеса: «Если человек бесконечно связан с криминалом, зачем нам он нужен? Он какой-то Роналду, что ли? Это может негативно сказаться на имидже РПЛ»

Дмитрий Васильев выступил против возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

«Я плохо отношусь к возможному возвращению Промеса в Россию. Это человек, который нарушает законодательство. Тем более там история, связанная с наркотиками.

Когда он закроет все свои кейсы, тогда можно говорить о том, чтобы его вернуть. А сейчас не знаю, стоит ли идти наперекор всем остальным. И с высокой долей вероятности думаю, что он действительно участвовал в противозаконной деятельности. Поэтому я против его возвращения. Это может негативно сказаться на имидже российского футбола и российского чемпионата.

Хотя дело тут даже не в имидже. Бог с ним, с имиджем. Просто все нужно делать по-человечески, и тогда не нужно будет думать ни о каком имидже. Если этот человек бесконечно связан с криминалом, зачем нам он нужен-то? Он прям какой-то Роналду, что ли? Нет, конечно. Таких, как Промес, достаточно, есть кем заменить. Поэтому я не понимаю необходимости этого Промеса», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .