Промес взял Дзюбу, себя, Глушакова, Литвинова, Комбарова, Самедова, Ещенко, Реброва в свою символическую команду из россиян
Квинси Промес собрал символическую команду из российских игроков.
– Ты тренер, и тебе необходимо собрать футбольную команду. Кого из российских футболистов ты себе возьмешь? Схема 4-3-3.
– Первый – это Артем Ребров.
– Два центральных защитника.
– Русский паспорт, да? Боккетти, Литвинов. Слева Комбаров, справа Ещенко.
– Три полузащитника.
– Капитан – Глушаков, Антон Миранчук и Фернандо.
– А центральный нападающий?
– Дзюба, Самедов и слева я. Игрок и тренер, да.
– Какое место заняла бы твоя команда? В топ-3 точно?
– 100% топ-3. Да, без проблем, – сказал экс-игрок «Спартака», выступающий за «Юнайтед» из Дубая.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Родины»
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