Промес взял Дзюбу, себя, Глушакова, Литвинова, Комбарова, Самедова, Ещенко, Реброва в свою символическую команду из россиян

Квинси Промес собрал символическую команду из российских игроков.

– Ты тренер, и тебе необходимо собрать футбольную команду. Кого из российских футболистов ты себе возьмешь? Схема 4-3-3.

– Первый – это Артем Ребров .

– Два центральных защитника.

– Русский паспорт, да? Боккетти, Литвинов . Слева Комбаров, справа Ещенко .

– Три полузащитника.

– Капитан – Глушаков , Антон Миранчук и Фернандо .

– А центральный нападающий?

– Дзюба , Самедов и слева я. Игрок и тренер, да.

– Какое место заняла бы твоя команда? В топ-3 точно?

– 100% топ-3. Да, без проблем, – сказал экс-игрок «Спартака », выступающий за «Юнайтед» из Дубая.