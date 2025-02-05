Глушаков о том, что Промес выбрал его в символическую сборную из россиян: «Хороший тренер будет, может»

Денис Глушаков считает, что Квинси Промес может стать хорошим тренером.

Ранее Промес собрал символическую команду из российских игроков, в которую включил Глушакова .

«Хороший тренер. Может, будет», – написал бывший капитан «Спартака ».

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Глушаков о Промесе: «Хочу снова увидеть его в «Спартаке». Знаю ситуацию – двоякая история. Время все рассудит»