Глушаков о том, что Промес выбрал его в символическую сборную из россиян: «Хороший тренер будет, может»
Денис Глушаков считает, что Квинси Промес может стать хорошим тренером.
Ранее Промес собрал символическую команду из российских игроков, в которую включил Глушакова.
«Хороший тренер. Может, будет», – написал бывший капитан «Спартака».
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Глушаков о Промесе: «Хочу снова увидеть его в «Спартаке». Знаю ситуацию – двоякая история. Время все рассудит»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
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