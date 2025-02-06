Алексей Сорокин: «Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а Россия оказалась в изоляции почему-то. Можем констатировать двойные стандарты в спорте»
Алексей Сорокин заявил о двойных стандартах в отношении России.
«В контексте Израиля мы можем констатировать двойные стандарты в спорте. Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь такой клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь», – сказал бывший член совета ФИФА.
По мнению Сорокина, препятствовать возвращению российского футбола не будут «более 50% национальных федераций», но этот вопрос даже не выносится на голосование, поскольку несколько национальных федераций открыто говорят, что им это запрещают правительства их стран.
«Видимо, руководство УЕФА сейчас с этим ничего поделать не может», – добавил Сорокин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБК»
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