Алексей Сорокин: «Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а Россия оказалась в изоляции почему-то. Можем констатировать двойные стандарты в спорте»

Алексей Сорокин заявил о двойных стандартах в отношении России.

«В контексте Израиля мы можем констатировать двойные стандарты в спорте. Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь такой клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь», – сказал бывший член совета ФИФА .

По мнению Сорокина , препятствовать возвращению российского футбола не будут «более 50% национальных федераций», но этот вопрос даже не выносится на голосование, поскольку несколько национальных федераций открыто говорят, что им это запрещают правительства их стран.

«Видимо, руководство УЕФА сейчас с этим ничего поделать не может», – добавил Сорокин.