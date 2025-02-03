Максим Митрофанов: «Противников возвращения России много, но сторонников больше. Но как только вопрос выносится, они начинают молчать»
— Представитель УЕФА похвалил двустороннюю работу с РФС и заявил, что дискуссия о нашем возвращении будет продолжаться. Но когда мы перейдем от дискуссий к делу?
— Это дело. Дискуссия — это не «сели и чай попили». Это диалоги, обсуждения. Возникает много разных сложностей. К сожалению, такие вопросы любят тишину. Назовешь фамилию — человека начинают жестко прессинговать. И ситуация откатывается назад. Здесь надо гораздо серьезнее все просчитывать. Работа идет, сторонников нашего возвращения много, но много и противников.
— Кого больше?
— Сейчас больше сторонников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был за, начинают аккуратно — на всякий случай, чтобы подстраховаться — как минимум молчать, – сказал генеральный секретарь РФС.
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