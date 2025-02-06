Симеоне о жалобе «Реала» на судейство: «Уважаю мнение каждого. «Атлетико» поедет на «Бернабеу» как обычно – на автобусе»

Диего Симеоне высказался о жалобе «Реала» на судейство в Ла Лиге перед дерби.

В субботу, 8 февраля, «Реал» и «Атлетико» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 23-го тура Ла Лиги .

После матча с «Эспаньолом» (0:1) в предыдущем туре «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу на судейство, направленную в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по спорту (CSD).

«С четверга по субботу в газетах наверняка появится множество материалов – так и должно быть, поскольку в городе пройдет классическое противостояние. Здорово, что так происходит. Приятно, что две команды из одного города могут состязаться так, как мы.

Что касается заявления [«Реала » о судействе], то я полностью уважаю мнение каждого. Мы поедем на «Бернабеу» так же, как и всегда – на автобусе», – пошутил главный тренер «Атлетико ».