Симеоне о жалобе «Реала» на судейство: «Уважаю мнение каждого. «Атлетико» поедет на «Бернабеу» как обычно – на автобусе»
Диего Симеоне высказался о жалобе «Реала» на судейство в Ла Лиге перед дерби.
В субботу, 8 февраля, «Реал» и «Атлетико» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 23-го тура Ла Лиги.
После матча с «Эспаньолом» (0:1) в предыдущем туре «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу на судейство, направленную в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по спорту (CSD).
«С четверга по субботу в газетах наверняка появится множество материалов – так и должно быть, поскольку в городе пройдет классическое противостояние. Здорово, что так происходит. Приятно, что две команды из одного города могут состязаться так, как мы.
Что касается заявления [«Реала» о судействе], то я полностью уважаю мнение каждого. Мы поедем на «Бернабеу» так же, как и всегда – на автобусе», – пошутил главный тренер «Атлетико».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Onda Cero
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