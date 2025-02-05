«Атлетико» – академии испанского языка на фоне жалоб «Реала» на судейство: «Давить», «запугивать», «принуждать», «влиять», «навязывать» – объясните нам нюансы этих глаголов»
Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».
Пресс-служба «Атлетико» в соцсети X (бывший Twitter) обратилась к Королевской академии испанского языка (RAE) – главного учреждения, ответственного за регулирование испанского языка, обеспечение его надлежащего использования и ведение официального словаря.
«Друзья из RAE, в последнее время нас часто спрашивают об одной теме, и мы не хотим допустить ошибку. Не могли бы вы помочь нам с нюансами следующих глаголов: «оказывать давление», «пугать», «запугивать», «принуждать», «внушать страх», «влиять», «навязывать»?
Большое спасибо!» – говорится в посте клуба.
Напомним, 8 февраля «Реал» примет «Атлетико» в рамках 23-го тура Ла Лиги.
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