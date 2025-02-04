Сото Градо назначен на дерби «Реала» и «Атлетико». Он удалил Винисиуса месяц назад
Назначен судья на дерби «Реала» и «Атлетико».
Главным арбитром матча 23-го тура Ла Лиги будет Сесар Сото Градо, сообщают Marca и Relevo. За ВАР будет отвечать Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Сото Градо обслуживал матч «Валенсия» – «Реал» (1:2), состоявшийся 3 января. Тогда арбитр удалил Винисиуса за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
«Реал» и «Атлетико» сыграют 8 февраля в 23:00 по московскому времени.
Экс-судья Итурральде заявил, что Винисиус получит меньшую дисквалификацию за удаление, чем мог бы, из-за отчета Сото Градо. Арбитр среди прочего не отметил агрессию игрока «Реала»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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