Сото Градо назначен на дерби «Реала» и «Атлетико». Он удалил Винисиуса месяц назад

Назначен судья на дерби «Реала» и «Атлетико».

Главным арбитром матча 23-го тура Ла Лиги будет Сесар Сото Градо , сообщают Marca и Relevo . За ВАР будет отвечать Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Сото Градо обслуживал матч «Валенсия» – «Реал» (1:2), состоявшийся 3 января. Тогда арбитр удалил Винисиуса за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

«Реал» и «Атлетико » сыграют 8 февраля в 23:00 по московскому времени.

Экс-судья Итурральде заявил, что Винисиус получит меньшую дисквалификацию за удаление, чем мог бы, из-за отчета Сото Градо. Арбитр среди прочего не отметил агрессию игрока «Реала»