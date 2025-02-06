Роналду о завершившем карьеру Марсело: «Больше, чем партнер по команде, товарищ на всю жизнь. Мы многое пережили вместе, это были годы достижений, побед и незабываемых моментов»
Криштиану Роналду обратился к завершившему карьеру Марсело.
Сегодня бывший защитник «Реала» объявил о завершении карьеры.
«Мой брат, какая потрясающая карьера! Мы многое пережили вместе, это были годы достижений, побед и незабываемых моментов.
Больше, чем партнер по команде, товарищ на всю жизнь. Спасибо за все, приятель. Желаю всего наилучшего на этом новом этапе жизни», – написал нападающий «Аль-Насра», ранее выступавший за «Реал».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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