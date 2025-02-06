Роналду о завершившем карьеру Марсело: «Больше, чем партнер по команде, товарищ на всю жизнь. Мы многое пережили вместе, это были годы достижений, побед и незабываемых моментов»

Криштиану Роналду обратился к завершившему карьеру Марсело.

Сегодня бывший защитник «Реала» объявил о завершении карьеры.

«Мой брат, какая потрясающая карьера! Мы многое пережили вместе, это были годы достижений, побед и незабываемых моментов.

Больше, чем партнер по команде, товарищ на всю жизнь. Спасибо за все, приятель. Желаю всего наилучшего на этом новом этапе жизни», – написал нападающий «Аль-Насра », ранее выступавший за «Реал ».