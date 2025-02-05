Пепе: «Роналду почти всю ночь провел в больнице с моей семьей, когда Касильяс разбил мне голову. А я не заметил и узнал только из новостей»
Пепе рассказал о заботливости Криштиану Роналду.
«Есть момент, который я никогда не забуду, пусть даже фрагмент той игры я не помню.
Это был первый матч чемпионата, против «Валенсии». Икер Касильяс разбил мне голову, и я попал в больницу. Я вышел на замену после перерыва и больше ничего не помню.
Помню, что проснулся на следующий день в больнице. Я спросил у семьи, что произошло, и в новостях увидел, что Криштиану был в больнице! А я даже не заметил этого!
Криш почти всю ночь провел со мной, с моей семьей. Ну, не со мной, а с моими родственниками, я был в палате все же. Но он был рядом, давал мне силы, и некоторые его комментарии показывают, насколько мы привязаны друг к другу», – сказал бывший защитник «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Renascença
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