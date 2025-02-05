«Роналду сказал мне: «Если дело в деньгах, я отдам часть своей зарплаты тебе». Но мое время в клубе вышло». Пепе об уходе из «Реала»
Пепе вспомнил, как Криштиану Роналду уговаривал его не уходить из «Реала».
«Мы много общались, и он говорил, что мне надо остаться. Но я думаю, что мое время в клубе вышло, эти десять лет были очень сложными и наложили свой отпечаток.
Я пытался ему объяснить, что уже не могу тут играть из-за того, что мне тяжело выступать на таком уровне, а он сказал: «Приятель, если дело в деньгах, я отдам тебе часть своей зарплаты!» А я сказал: «Слава богу, нет, дело в другом».
Я хотел снова играть в футбол, поэтому выбрал уехать в Турцию», – сказал бывший защитник мадридцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Renascença
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