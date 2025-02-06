Аморим о Рэшфорде: «К счастью, Маркус в Бирмингеме с Эмери. Можете задавать вопросы другому тренеру»
Рубен Аморим предпочел не высказываться о Маркусе Рэшфорде.
Нападающий «Манчестер Юнайтед», не попадавший в состав при португальце, перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца текущего сезона.
«К счастью, Маркус сейчас в Бирмингеме с Унаи [Эмери], так что в этом месяце вы можете задавать вопросы другому тренеру.
Мы сосредоточены на наших игроках», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Аморим не будет считать унижением голы Рэшфорда за «Астон Виллу»: «Отдавая игрока в аренду, вы ждете, что он станет лучше. Я сосредоточен на своих футболистах»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Самуэля Лакхерста
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